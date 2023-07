Giochi Europei; tiro a volo, Italia è oro trap squadre donne

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Vittoria di gruppo per l'Italia del tiro a volo nell'ultima giornata dei Giochi Europei 2023: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Stanco si sono messe al collo la medaglia d'oro nella prova a squadre di Trap femminile.

Sulle pedane del campo di tiro di Wroclaw il trio azzurro ha prima dominato le qualificazioni, per poi vincere in finale contro la Turchia con il punteggio di 6-0 (14/11 13/12 11/6).

Nella prova a squadre maschile il terzetto azzurro formato da Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis e Daniele Resca ha perso la 'finalina' per il bronzo contro il Portogallo. (ANSA).