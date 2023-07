British Masters a Hillier, Migliozzi crolla nel finale

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Il British Masters va a Daniel Hillier che, in Inghilterra, si è imposto con un totale di 278 (72 71 69 66, -10) colpi grazie a una rimonta nell'ultimo round che gli ha permesso di festeggiare il primo titolo in carriera sul DP World Tour. A Sutton Coldfield, il neozelandese ha staccato di due colpi l'inglese Oliver Wilson e l'americano Gunner Wiebe, entrambi 2/i con 280 (-8).

Al The Belfry (par 72), sul campo che per quattro volte ha ospitato la Ryder Cup, è crollato nel giro finale Guido Migliozzi. In testa insieme ad altri cinque giocatori al termine del "moving day", il vicentino non è andato oltre il 28/o posto con 286 (71 70 68 77, -2), pagando a caro prezzo un parziale in 77 (+5), con due doppi bogey e tre bogey nelle prime nove buche giocate. Poi, nelle seconde, ha realizzato tre birdie, con un altro bogey. Dietro di lui si sono piazzati Renato Paratore, 39/o con 288 (par), ed Edoardo Molinari, 49/o con 289 (+1).

Grazie a questa affermazione il 24enne Hillier si è guadagnato un posto per giocare a luglio (20-23) la 151esima edizione del The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2023. (ANSA).