Taekwondo para: Bossolo argento agli European Championships 2023

Una bellissima medaglia d'argento è stata conquistata da Antonino Bossolo agli European Open Championships 2023 di Para Taekwondo, tenutisi in Francia. Un risultato che riveste una grande importanza in vista delle qualificazioni ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Bossolo, che gareggiava nella categoria di peso -63 kg, ha brillantemente superato i quarti di finale, vincendo con un punteggio di 15-11 contro Adnan Milad di Israele. Questa vittoria ha assicurato a Bossolo un posto nelle semifinali, che ha affrontato con grande determinazione.

Nella semifinale, Bossolo ha ottenuto un'emozionante vittoria 7-6 contro Saei Sadeghianpour dell'Iran. Questa vittoria ha permesso all'atleta italiano di avanzare alla finale, lasciando un segno indelebile nella competizione.

Nonostante il coraggio e la tenacia mostrati da Bossolo, la finale è stata vinta da M. Bozteke della Turchia, che ha avuto la meglio con un punteggio di 17-5. La medaglia d'argento è comunque un risultato eccezionale per Bossolo, che ha dimostrato una notevole abilità e grinta durante tutto il torneo.

Oltre alla medaglia d'argento, Bossolo ha accumulato preziosi punti ranking grazie a questo campionato di classe G2.

Questi punti possono rivelarsi cruciali per le sue aspirazioni di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

I Giochi Paralimpici si terranno al Grand Palais della capitale francese dal 29 al 31 agosto 2024. La performance di Bossolo agli European Open Championships ha sicuramente alimentato la speranza e l'aspettativa di una prestazione di rilievo anche ai Giochi di Parigi.