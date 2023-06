In vista vertice di maggioranza per il cda di Sport e Salute

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Si profila - apprende l'ANSA - un vertice di maggioranza per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'agenzia governativa Sport e salute. "Non è affatto improbabile che avvenga, anzi - trapela da ambienti del Ministero dello sport - anche perché ad essere coinvolti, al di là delle forze politiche, sono molto ministri". In effetti in qualche modo le designazioni toccano, oltre ad Andrea Abodi (ministro dello sport), Giancarlo Giorgetti (Economia), Orazio Schillaci (Salute), Giuseppe Valditara (Istruzione) e Anna Maria Bernini (Università e ricerca). All'incontro delle forze di maggioranza su Sport e Salute - previsto la prossima settimana, prima dell'assemblea della società in programma il 12 luglio - oltre ad Abodi dovrebbero partecipare tra gli altri Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia, Matteo Salvini per la Lega e Paolo Barelli (al quale Tajani ha delegato il dossier) per Forza Italia. (ANSA).