Giochi Europei: tiro a volo, Jessica Rossi oro e pass per Parigi

Il tiro a volo italiano conquista ai Giochi Europei la quinta carta olimpica per Parigi 2024: Jessica Rossi, sul campo di gara di Wroclaw, in Polonia, vince l'oro nel trap assicurando ai colori azzurri il secondo e ultimo posto nazione disponibile dopo quello ottenuto da Silvana Stanco con il successo agli Europei di Larnaca dello scorso agosto. Per Rossi 28 piattelli colpiti su 35 nel gold medal match, meglio della finlandese Satu Silja Paivikki Makela-Nummela (argento con 26/35) e della slovacca Jana Spotakova (17/25), medaglia di bronzo. Per l'Italia si tratta della seconda carta olimpica del tiro a volo nella kermesse polacca dopo quella ottenuta da Martina Bartolomei nello skeet.