Giochi Europei: pugilato, pass olimpico per l'azzurro Mouhiidine

Esulta Aziz Abbes Mouhiidine: il pugile italiano (92 kg), impegnato ai Giochi Europei in Polonia, batte il rivale polacco Mateusz Bereznicki 5-0 in semifinale. Il successo dell'atleta delle Fiamme Oro gli vale la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Domani sera Mouhiidine disputerà la finale contro l'irlandese Jack Marley. Nella categoria 80 kg, Salvatore Cavallaro (già forte della carta olimpica conquistata due giorni fa) capitola 0-5 contro l'ucraino Oleksandr Khyzhniak, e conquista quindi la medaglia di bronzo.