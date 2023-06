Giochi Europei: Mornati fa il bilancio, 'numeri considerevoli'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "I numeri sono considerevoli e tutti a nostro favore. Ormai c'è normalità nella straordinarietà.

Continua il trend iniziato con le Olimpiadi di Tokyo, in questo momento non c'è settore più in salute dello sport olimpico e di alto livello". Carlo Mornati, segretario generale del Coni, fa il bilancio dei Giochi Europei 2023 durante la conferenza finale a Casa Italia a Cracovia. "Rispetto alle edizioni passate di Baku e Minsk, questi Giochi Europei si inseriscono in un contesto nuovo, viste le tante discipline in cui erano in palio qualificazioni olimpiche - continua il segretario generale - Abbiamo conquistato finora 71 podi, con 84 atleti medagliati (88 con quelli della boxe, oggi alle semifinali, ndr), e mancano ancora tre giorni. In altre parole, un atleta su tre tornerà a casa con una medaglia. Gli azzurri si sono aggiudicati il 10 per cento degli allori messi a disposizione". Non solo: "Su 10 discipline che mettevano in palio carte olimpiche, l'Italia è riuscita a ottenerle in 5 discipline: è un grande risultato". Il livello di competitività generale, tra le varie Nazioni europee, si è alzato molto: "Basti pensare che 41 Paesi su 48 sono andati a medaglia - prosegue Mornati - Tutti sono venuti in Polonia con l'idea di capitalizzare al meglio la chance di prendere pass olimpici". (ANSA).