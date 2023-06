Ecco Barcolana n.55, 'un grande, unico equipaggio'

(ANSA) - TRIESTE, 29 GIU - Tutto pronto per la regata più grande del mondo, la Barcolana, giunta alla 55/a edizione, presentata oggi al Circolo velica di Barcola e Grignano che si disputerà l'8 ottobre e preceduta, dal 30 settembre, da eventi a terra e in mare. Una edizione intesa a inclusione, empowerment e agli equipaggi, sarà la Barcolana Crew. Con il tradizionale suono della campana, alle 12 si sono aperte le iscrizioni alla Barcolana55 presented by Generali.

"È la regata più grande del mondo dunque è l'equipaggio più grande del mondo, tutti noi siamo un equipaggio", ha indicato il patron della manifestazione, Mitja Gialuz.

Si parlerà di antiche barche e di eventi di mare con una delegazione sarda di istriani giuliano-dalmati, che giungerà a Trieste dopo un viaggio lungo le coste italiane. E poi la Para Sailing, la vela per le persone disabili, nell'ambito del programma Barcolana per il Sociale, il Barcolana Sea Summit per portare all'attenzione la salute del mare. Tante anche le occasioni di divertimento con feste sulle barche e a terra; il 30 settembre l'apertura del Villaggio Barcolana. Sostenibilità, diversità, equità e inclusione, e cambiamento climatico è il messaggio di Assicurazioni Generali, da oltre 40 anni al fianco di Barcolana, presenting sponsor. Generali mette anche in palio la terza edizione del Trofeo 'Generali Women in Sailing', assegnato al primo team misto guidato da una donna skipper. Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha sottolineato che "i temi "dell'ambiente, dell'integrazione e della diversità e inclusione sono stati negli ultimi anni al centro delle iniziative promosse da Generali".

Per il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, "Barcolana è un evento cresciuto in maniera esponenziale e oggi è un evento che rappresenta un'intera comunità". (ANSA).