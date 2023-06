Auto: alla 58^ Rieti Terminillo è show con la velocità in salita

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Dal 30 giugno al 2 luglio il Campionato Italiano Velocità Montagna vivrà il suo giro di boa stagionale con il 7° round alla 58^ Rieti Terminillo Enel X-Way 56^ Coppa Bruno Carotti. La gara organizzata dall'AC Rieti con i suoi 13.450 metri tra Vazia e Pian de Valli rappresenta l'esaltazione della velocità in salita. Un tracciato dalle caratteristiche uniche con una pendenza media del 7,5% su un dislivello di 1.029 metri tra partenza ed arrivo. Rieti Terminillo Enel X-Way significa intenso dialogo e proficua interazione con l'intero territorio.

L'AC reatino presieduto da Stefano de Sanctis ha presentato una intera settimana dedicata all'evento con numerose iniziative e manifestazioni tutte unite dal team della famosa competizione laziale che vede tante figure professionali in prima linea, con il coordinamento del Direttore AC Rieti Ottavio Busardò e del vice presidente dell'Ente di Largo Spadoni, Daniele Rossi.

Il programma della competizione inizierà venerdì 30 giugno con le operazioni preliminari a Vazia, sede anche delle verifiche tecniche e sportive che si terranno nella zona del paddock dalle 10 alle 19.30, quando si conoscerà il numero dei concorrenti ammessi al via delle ricognizioni. Due manche per prendere i migliori riferimenti sul tracciato, a partire dalle 9.30 di sabato 1 luglio. Domenica 2 luglio alle 9.30 il Direttore di Gara Fabrizio Fondacci e l'aggiunto Roberto Bufalino daranno il via alla gara in salita unica. Tutto in live streaming sui social della Federazione e della gara, con diretta su Aci Sport TV (228 Sky) per i concorrenti del CIVM. La gara che è anche appuntamento della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord, sarà preceduta ed arricchita dal passaggio in parata di diverse vetture rappresentative dell'evoluzione della tecnica e della tecnologia dell'auto, di particolare valore storico e sportivo, prestigioso appuntamento di Ruote nella Storia, a cura di Aci Storico.