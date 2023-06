Padel:Carraro,per la crescita del movimento cruciali Usa e India

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "L'Italy Major Premier Padel sarà il torneo con il prize money più alto della storia del padel: 875mila euro, un qualcosa di inimmaginabile fino a qualche tempo fa". Così il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, durante la presentazione del torneo al Foro Italico. "Sarà straordinario. Nel 2022 il torneo di Roma ha scritto la storia del nostro sport. - ha proseguito Carraro - Quest'anno apre una nuova era del nostro sport. Come detto sarà il primo combine. Ci abbiamo lavorato tantissimo. Mancavano le donne: a noi, al pubblico e loro volevano giocare a Roma".

Parlando poi della crescita internazionale della disciplina ha spiegato come "due paesi cruciali siano Stati Uniti e India, vi daremo buone notizie entro un paio di anni per l'America e abbiamo dei progetti in questi due paesi". Sull'approdo alle Olimpiadi ha concluso: "Prima di Cracovia ci siamo detti di fare bene ai Giochi Europei e il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. La finale nella piazza di Cracovia ha dato un colpo d'occhio incredibile. E' stato un passo importante: il padel ha tutte le caratteristiche per diventare olimpico e lavoreremo per avverare questo sogno". (ANSA).