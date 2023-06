E' di Judy Chicago il manifesto Barcolana55, donna e inclusione

(ANSA) - TRIESTE, 27 GIU - Petali di fiori, simboli di femminilità e bellezza naturale, diventano vele in occasione di Barcolana per un messaggio che fonde sport e arte nel segno dell'inclusione. E' il manifesto, svelato oggi, realizzato dall'artista Judy Chicago per la 55/a Barcolana, regata più grande del mondo, in programma a Trieste l'8 ottobre, preceduta da decine di eventi, dal 29 settembre.

Dopo Michelangelo Pistoletto (2015), Marina Abramović (2018), Lorenzo Mattotti (2020), Matteo Thun (2022), Illycaffè, a cui è affidata la direzione artistica per il poster della Barcolana, ha scelto Judy Chicago, icona americana dell'arte femminista, evidenziando il tema dell'empowerment femminile.

"La mia carriera è dedicata a evitare la cancellazione della storia delle donne e alla creazione di arte con un significato.

La mia collaborazione con illy e il Manifesto spero illustrino che l'arte può essere un mezzo di trasformazione per il cambiamento sociale e la crescita intellettuale" ha detto Judy Chicago.

"Anche quest'anno abbiamo scelto di sostenere la Barcolana e di celebrarla con un manifesto d'artista, rito che da oltre 20 anni simboleggia il nostro profondo legame" dichiara Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè. "Judy Chicago è un' icona che crede nell'arte come veicolo di rivoluzione intellettuale e sociale", che lotta "per il rispetto dei diritti, della libertà e l'emancipazione della sfera femminile, nello sport e in ogni altro settore".

Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, che organizza la regata, esprime "incanto" per la "bellezza e la forza del messaggio creato da Judy Chicago per Barcolana", parla di "grande ricchezza e forza" perché "lo sport è un linguaggio universale".

Le iscrizioni alla regata sono aperte dal 14 giugno (on line sul sito www.barcolana.it). Oggi partiranno dalla Sede della Società Velica di Barcola e Grignano 400 poster e 4000 cartoline con la grafica del manifesto, indirizzate ad altrettanti yacht club e armatori che hanno partecipato alle passate edizioni.

