La triplista Mifri Veso è italiana, in gara a Europei Under20

(ANSA) - PORDENONE, 26 GIU - E' la campionessa italiana juniores indoor in carica di salto triplo, ma non poteva rappresentare agli Europei in programma in agosto a Gerusalemme la nazione dov'è nata e cresciuta, perché non aveva ancora la nazionalità. Da stamani, però, Mifri Veso, di 17 anni, di origini congolesi, è cittadina italiana. Il via libera è arrivato dopo che ben tre ministri si erano occupati della vicenda: Luca Ciriani, che è pordenonese come l'atleta, Andrea Abodi, che ha la delega allo Sport, e il titolare degli Interni, Matteo Piantedosi.

E' stato proprio quest'ultimo a sbloccare la pratica, pendente da anni (mancavano alcuni documenti, appena acquisiti), che ha concesso la cittadinanza alla mamma dell'atleta e, di conseguenza, anche ai due figli minorenni, tra cui Mifri. La ragazza ha sempre vissuto in Italia e non ha mai fatto mistero di cullare il sogno di difendere il tricolore in campo internazionale.

Tesserata con la Atletica Brugnera-Pordenone Friulintagli, Mifri è campionessa italiana juniores di salto triplo: il suo primato di 12,88 le è valso il record regionale di categoria e la qualificazione ai prossimi europei under 20 in Israele.

Si era rassegnata a non parteciparvi in attesa di diventare maggiorenne (nel 2024) e di ottenere, solo allora, l'agognato passaporto. (ANSA).