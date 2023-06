Taekwondo: Natalia D'Angelo di bronzo ai Giochi Europei 2023

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'energia e l'emozione hanno raggiunto livelli straordinari durante la terza giornata dei Giochi Europei del 2023 in Polonia. Il consueto palcoscenico dell'Arena di Krynica-Zdroj ha regalato anche oggi grandissimi incontri di taekwondo ad altissimo livello. Per l'Italia, dopo lo splendido oro conquistato da Dennis Baretta nella categoria -63 kg il giorno precedente e l'argento e il bronzo conquistati rispettivamente da Sofia Zampetti nella categoria -46 kg e Andrea Conti nella -54 kg durante la prima giornata, è stata Natalia D'Angelo nella categoria -67 kg a incrementare il bottino azzurro. D'Angelo ha vinto una medaglia di bronzo emozionante e ricca di colpi di scena nella finale per il terzo posto contro la campionessa olimpica di Tokyo 2020, Matea Jelic.

Nei sedicesimi di finale nella categoria -67kg femminile, Natalia D'Angelo ha vinto 2-0 contro la polacca Justyna Kowalkowska (R1 4-0 / R2 11-2).

Nei quarti di finale, Natalia D'Angelo ha perso 1-2 contro l'atleta spagnola Cecilia Castro Burgos (R1 5-1 / R2 1-5 / R3 1-8). Nel ripescaggio della categoria -67kg femminile, Natalia D'Angelo ha conquistato una vittoria per 2-1 contro l'olandese Jo Amy Mink (R1 7-3 / R2 5-9 / R3 14-4), assicurandosi un posto nella finale per la medaglia di bronzo. Infine, nella finale per il bronzo della categoria -67kg femminile, Natalia D'Angelo ha sconfitto la campionessa olimpica Matea Jelic con il punteggio di 2-1 (R1 3-8 / R2 4-2 / R3 8-7), portando a casa un'altra preziosa medaglia per l'Italia.

Oggi in gara anche Antonio Gerrone (-80 kg) e Cristina Gaspa (-62 kg) fuori rispettivamente agli ottavi e al ripescaggio per l'accesso alla finale per il terzo posto. Questa terza giornata ha rafforzato il ruolo del taekwondo come uno degli eventi più emozionanti dei Giochi Europei 2023. Mentre gli atleti continuano a competere per la gloria europea, l'Italia si fa onore, mostrando grande determinazione e abilità. Ora, gli occhi di tutti sono puntati sull'ultima giornata, nella speranza di ulteriori trionfi con Maristella Smiraglia (-73 kg) e Mattia Molin (+87 kg). (ANSA).