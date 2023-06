Giochi Europei: Tamberi oro con polemica, delude Tortu

L'uomo più atteso dell'Italia, nell'ultima giornata dell'atletica ai Giochi Europei, è stato imbattibile in campo quanto tagliente con la lingua fuori. L'Italia ha ottenuto la prima storica vittoria nell'ex Coppa Europa (ora Europei a squadre) con 426,5 punti (davanti alla Polonia) anche grazie all'oro di Gimbo Tamberi nel salto in alto (2.29 metri la sua misura). L'olimpionico a fine gara si è sfogato sulla sua assenza al Golden Gala di Firenze: "Mi sarebbe piaciuto moltissimo esserci, anche come spettatore, ma non sono stato neanche invitato. Forse la mia presenza non era gradita, non lo so, non mi sono sentito di andare comunque". L'altista delle Fiamme Oro dice che non poteva esimersi dal venire in Polonia: "L'ho fatto per i ragazzi, per l'Italia, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo". Pronta la risposta della Fidal, tramite il presidente Stefano Mei: "Al primo evento dopo nove mesi, dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, penso che l'ultima cosa che dovrebbe fare Gimbo è tornare a parlare di una gara che non ha avuto problemi: lui ha fatto una trattativa con l'organizzazione, non è andata a buon fine, e non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo". Tamberi poi torna su Jacobs attaccato dagli haters ("Più traguardi si raggiungono più si troveranno persone pronte a screditare. Deve essere forte") e su Parigi 2024: "Forse saranno i miei ultimi Giochi, ma la mano sul fuoco non ce la metto".

Il secondo oro dell'atletica arriva dal getto del peso: con la misura di 21.59, Zane Weir supera il serbo Filip Mihaljevic (21.33), e il britannico Scott Lincoln (21.10). Medaglia di bronzo, invece, per Yemaneberhan Crippa nei 5.000 metri (tempo di 13'34"29) e Larissa Iapichino nel salto in lungo (6.66 metri). Delude Filippo Tortu nei 200 metri: lo sprinter azzurro chiude al terzo posto (col tempo di 20"61) la division 1, ma al quinto posto complessivo contando le division 2 e 3. Il primo pass olimpico per Parigi 2024 ai Giochi Europei lo regala invece il tiro a volo: Martina Bartolomei vince la medaglia d'oro battendo la greca Katzourakis, e conquista il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet. Poi arriva anche l'oro, anche questo con carta olimpica, dei tuffi con Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri. Nelle altre discipline, arrivano argenti dalla squadra di nuoto artistico nel team free, da Giorgio Tomatis nel lead dell'arrampicata e nei tuffi (Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu nel sincro 10m). Esultano col bronzo il padel (con la coppia Chiara Pappacena-Giulia Sussarello), il tiro con l'arco (col mixed team di compound), la mountain bike cross country (con Luca Braidot) e il taekwondo (grazie a Natalia D'Angelo nei -67 kg)