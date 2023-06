Pesi: la Fipe inaugura i suoi nuovi uffici

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - 23 giugno 2023. Una data che entra nella storia della Federazione Italiana di Pesistica Olimpica, perché la Fipe inaugura i suoi nuovi Uffici al 4° piano di Viale Tiziano 70. Al taglio del nastro il Presidente Fipe Antonio Urso, il segretario generale Bonincontro e il Direttore Generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

Presenti anche Alberto Miglietta, già Amministratore Delegato di Coni Servizi e Vicepresidente Esecutivo PTS, l'architetto Enrico Da Gai che ha progettato gli uffici, il Consiglio Federale, Dirigenti della Fipe e tutto il Team Italia di Pesistica Olimpica. "Questa è una data importante - dice Urso - Questi nuovi uffici saranno linfa, motivazione ed energia per fare cose nuove per il prossimo futuro. Quello in cui siamo è un edificio costruito nel 1958 che oggi vede una nuova luce, il che significa anche nuove prospettive. La base che abbiamo costruito in questi anni ci serve per rilanciare la Fipe nel futuro".

"Grazie a questo progetto siamo riusciti a coniugare le nostre esigenze di spazio e funzionalità, - aggiunge Bonincontro - con la crescita, in termini di numeri e di professionalità, della Segreteria Federale".

"Essere qui oggi in un ufficio riqualificato è qualcosa che va ancora più oltre. L'obiettivo è cercare di mettere tutti nelle condizioni di performare, un bel ufficio è anche rispetto per chi ci lavora. Speriamo in questo modo - afferma Nepi Molineris - di dare l'esempio anche per altre Federazioni. Noi ci impegniamo affinché ciò possa avvenire in ottica di razionalizzazione. Siamo un mondo meraviglioso e dobbiamo riuscire a metterlo a sistema insieme, in squadra". (ANSA).