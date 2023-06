Vela: a L'Uomo e il Mare' grande protagonista la Ocean Race

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Riflettori puntati sulla grande vela d'altura che nella Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe, vede uno degli appuntamenti più importanti nel panorama velico internazionale. L'arrivo della quattordicesima edizione, attesa a Genova in questi giorni con il gran finale, dopo 7 tappe avventurose intorno al globo, caratterizza l'apertura della trasmissione "L'uomo e il mare ", la Rubrica di d Raisport curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.25 su Raisport +HD e in replica alle 2.00 su Raidue oltre che su RaiPlay.

Le voci dei protagonisti raccolte all' Aia, nei Paesi Bassi, in Olanda, in occasione della partenza dell'ultima frazione ad un passo dall'arrivo, per la prima volta in mediterraneo, nella città della Lanterna. Fra queste l'intervista al presidente di The Ocean Race Richard Brisius e Francesca Clapcich, la velista italiana in regata su 11hour Team, l'imbarcazione statunitense grande favorita anche se vittima di una violenta collisione in partenza. Un'esclusiva di Raisport che in Olanda è salita a bordo in occasione della regata "Pro-Am" Segue uno speciale sulle barche d'epoca, autentiche regine del mare, protagoniste nelle acque del tirreno, della 29 ma edizione dell'"Argentario Sailing Week", a Santo Stefano. Ai microfoni dell'"Uomo e il mare", fra gli altri, German Frers, il progettista argentino designer del Moro di Venezia e della prima Luna Rossa, oltre al fuoriclasse brasiliano Torben Grael, oro olimpico, vincitore del Giro del Mondo, uno dei velisti più titolati della storia della vela.