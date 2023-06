Pugilato: Iba fuori dal Cio,D'Ambrosi 'di fronte a grande sfida'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "L'ho dichiarato pubblicamente fin dall'inizio. Il mio malcelato ottimismo mi ha portato a credere che il pugilato non potesse uscire dai Giochi olimpici. La notizia, da tutti tanto attesa, che la boxe farà parte anche del programma olimpico di Los Angeles 2028 ha rincuorato non solo il nostro mondo ma tutti gli appassionati della nobile arte". Il presidente della federpugilato italiana (Fpi), Flavio D'Ambrosi, interviene sulla vicenda dell'espulsione dell'Iba, la federboxe mondiale, da parte del Cio.

"Tuttavia - aggiunge D'Ambrosi - lo stesso Cio ha estromesso l'Iba dalle Federazioni riconosciute. Al riguardo, ricordo a chi non è esperto di ordinamento giuridico nazionale ed internazionale, che una federazione nazionale per essere riconosciuta dal comitato olimpico del proprio paese e far parte così del movimento olimpico, deve essere affiliata ad una federazione Internazionale".

"La decisione del CIo mette la Fpi, indirizzata per vocazione istituzionale al circuito olimpico anche come propedeuticità al movimento Pro, su un unico binario - spiega il n.1 della federpugilato italiana - fermo restando le indicazioni formali che dovranno venire dal Coni. Adesso, con forte senso di responsabilità istituzionale, seguiremo le indicazioni che ci verranno fornite per un allineamento sinergico, certo e condiviso con il movimento internazionale che ci rappresenterà verso il sogno olimpico del 2028. La Fpi non sarà sola. Avrà al suo fianco il Coni e tutto il movimento pugilistico italiano.

Con quest'ultimo avvieremo, insieme, quegli imprescindibili cambiamenti che la nuova situazione richiede. Siamo di fronte ad una grande sfida ma abbiamo il coraggio e la determinazione di un importante movimento qual'é quello pugilistico italiano. Da Presidente e da uomo delle istituzioni, farò la mia parte proprio con quel senso di responsabilità che ha guidato le mie azioni anche nei momenti più difficili della mia vita lavorativa. Guiderò la mia squadra di governo ed il movimento pugilistico nazionale verso la nuova alba". (ANSA).