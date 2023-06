Ciclismo: Omar Di Felice vince la Trans Am Bike Race

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'ultra-cyclist italiano Omar Di Felice ha vinto la "Trans Am Bike Race", gara ciclistica nostop di 7000 km che attraversa gli Stati Uniti dal Pacifico all'Atlantico, con partenza da Astoria (Oregon) ed arrivo a Yorktown (Virginia).

Omar ha pedalato complessivamente per 18 giorni e 10 ore, a partire dal 4 giugno, imponendosi sugli altri 50 atleti partecipanti. Il ciclista italiano ha migliorato il suo tempo del 2019, quando era salito sul podio con 20 giorni e 8 ore.

"18 giorni e 10 ore: quante cose possono accadere in questo tempo? - ha scritto Omar su Facebook dopo la vittoria -. Si possono attraversare gli Stati Uniti per esempio. Scappare da un tornado, attraversare Yellowstone di notte, cercare un rifugio in preda all'ipotermia e molte altre ancora. Ma le cose più importanti sono quelle che accadono dentro di te. Ho dedicato alla bici la mia vita, spesso sacrificando pezzi importanti della stessa. Non è mai tutto così lineare, ma è in momenti come questo che senti il cuore gonfio di orgoglio e felicità. Ho vinto la corsa più dura e iconica al mondo, quella che apparentemente non si adatta alle mie caratteristiche. Stento a crederci: se è un sogno non svegliatemi".

La gara ha visto competere alcuni degli specialisti più esperti sulle lunghe distanze (tra cui il polacco Pawel Pulaski e il britannico Ben Davies), attraverso 7000 km, dieci Stati e quattro fusi orari. Le condizioni climatiche sono passate da temperature sotto zero e neve tra le montagne di Wyoming, Montana e Colorado, al caldo asfissiante a oltre 40 gradi nel Kansas, con forti venti costanti.

La Trans Am Bike Race è in modalità "nostop": il tempo considerato è quello totale, comprensivo delle eventuali soste notturne per il sonno e per tutte le esigenze cui ogni atleta dovrà far fronte autonomamente. Ogni forma di assistenza privata è vietata e punita dal regolamento. (ANSA).