A Roma Stati generali mondo lavoro dei grandi eventi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'organizzazione dei grandi eventi e l'impatto delle ricadute occupazionali, economiche e di sostenibilità sul territorio: se ne è parlato durante la prima edizione degli Stati generali mondo lavoro dei grandi eventi che si è svolto al Marco Simone Golf & Country Club, sede della prossima Ryder Cup 2023.

Tra gli interventi quello del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli: ''Dobbiamo partire da un dato, lo sport è in crescita da ogni punto di vista: economico, impiantistico, di percezione e di cultura. Lo stesso covid ha contribuito a far riesplodere la dimensione dello sport. Dobbiamo anche ricordarci che lo sport è anche salute, business, occupazione e cresce più di altri settori, generando un valore anche in termini economici più alto di quanto pensiamo. Noi di Sport e Salute organizziamo 15 eventi l'anno, consapevoli che l'evento sportivo ha una capacità attrattiva straordinaria".

Mariano Angelucci, presidente XII commissione Grandi Eventi, Turismo e Moda del comune di Roma ha sottolineato come il concetto di Grande Evento faccia bene al nostro paese e alla città di Roma, perché è accompagnato dai numeri turistici in aumento vertiginoso. Fabiana Dadone ha sottolineato l'importanza di coordinare e organizzare al meglio tutti i grandi eventi che si terranno in Italia. Tra gli intervenuti il dg della Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali, Paolo Carito, dg degli Europei di Atletica Roma 2024, Pier Luigi Bernabò, responsabile dell'organizzazione eventi della Federugby e Luca Di Liberto, program manager della Ocean Race di Genova. A parlare dei numeri turistici legati ai grandi eventi sono intervenuti: Sergio Berlenghi, head of public affairs & stakeholder engagement degli Aeroporti di Roma, Antonio Stocchi, presidente DMO Lazio Golf District, Barbara Casillo, direttore generale Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Carmen Bizzarri, professoressa associata in geografia Università Europea di Roma e Giampiero Massolo, presidente di Mundys e presidente del comitato promotore di Roma EXPO 2030. (ANSA).