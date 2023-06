Vela: un francobollo per la Ocean Race

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'arrivo e' previsto a Genova il 24 giugno: e' l'Ocean Race (la regata attraverso gli oceani) che oggi e' stata ricordata con un apposito francobollo.

La vignetta del francobollo (valido per la posta ordinaria spedita in Oceania, mostra la barca a vela in navigazione dell'Austrian Ocean Racing - Team Genova, mentre sullo sfondo si staglia lo skyline del capoluogo ligure.

Il bollettino che illustra l'emissione filatelica e' firmato dal sindaco di Genova Marco Bucci., secondo il quale ''Genova sta vivendo una fase di grande rivoluzione, protagonista di una crescita che permetterà di affacciarsi su mercati internazionali in una nuova veste: infrastrutture e grandi opere legate al PNRR che renderanno la città e il nostro Porto strategici per i traffici del Nord Europa ma non solo. Il legame con il mare è antico, parliamo di commercio ma anche di turismo e sport acquatici. Il 2024 innalzerà Genova a Capitale Europea dello Sport ma sarà il primo storico arrivo di The Ocean Race in Italia, il 24 giugno 2023, a trasformarla nella capitale mondiale della vela''.

La tiratura del francobollo e' di circa 350 mila esemplari e l'annullo ''primo giorno di emissione'' e' disponibile a Genova.

