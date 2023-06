Tra sport, avventura e benessere al via le novità di Obereggen

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Tra sport, avventura e benessere al via le novità targate Obereggen. Sabato 24 giugno schiuderanno le porte agli appassionati della montagna le nuove proposte dell'estate 2023 della località turistica a 20 minuti da Bolzano, celebre anche per la Coppa Europa di sci alpino. Di che si tratta? Un inedito percorso per il proprio benessere psicofisico e tre nuovi sentieri avventura con audio giochi interattivi dedicati ai bambini tra i 6 e i 14 anni. Queste novità arricchiranno il Latemar.ium ovvero Obereggen d'estate: la fitta rete di sentieri tematici, ideali per escursioni a piedi in famiglia ed in bicicletta nell'ambito di una politica ambientale che qui è sempre stata orientata sulla sostenibilità.

Il Latemar.ium resterà aperto fino all'8 ottobre.

In particolare tra i percorsi avventura ecco i magici racconti delle Dolomiti, la tempesta Vaia, le leggende di cacciatori e bracconieri sono tra gli ingredienti dei nuovi percorsi avventura per bambini tra i 6 e i 14 anni.

Rigenerarsi in un immacolato ambiente naturale, avendo consapevolezza del proprio benessere psicologico anche alla luce di un nuovo stress nella società: è possibile anche a 1872 metri di altitudine attraverso il percorso Mindful.Latemar. Si tratta del primo percorso di questo tipo realizzato sulle Alpi: creato nella località altoatesina, cuore delle Dolomiti nel comprensorio del Latemar. L'idea della società impianti di Obereggen, presieduta da Siegfried Pichler, è stata sviluppata dallo psicologo Thomas Bernagozzi che da diversi anni propone corsi e training per la promozione del benessere psicologico indoor e outdoor; e da Kuno Prey, professore nella facoltà di design ed arte dell'Università di Bolzano. Il Mindfulness Obereggen Park vuole rappresentare un esempio di rinascita e resilienza di un luogo, colpito dalla tempesta Vaia nel novembre 2018. «L'altipiano Golfrion è un luogo rigenerante in quanto tale» racconta Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della Obereggen Latemar SpA «abbiamo deciso, credo per primi sulle Alpi, di proporre un sentiero dedicato al benessere psicofisiologico attraverso la Mindfulness». (ANSA).