Raffaeli, mi preparo step by step alle Olimpiadi

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - "Per Parigi 2024 spero di arrivare pronta all'Olimpiade, step by step. Arrivare sicura e serena del lavoro che si è fatto". Lo ha detto all'ANSA la pluricampionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, madrina d'eccezione ieri sera a Senigallia (Ancona) per la Partita del Cuore-Insieme per Senigallia, che ha raccolto circa 85mila euro, tra incasso e donazioni, per il territorio colpito dall'alluvione del 15 settembre 2022. Sofia, accompagnata da alcune atlete della sua società, Ginnastica Fabriano, ha tirato il calcio di inizio del match. "Per me - ha osservato a margine dell'incontro - lo sport aiuta a crescere e aiuta le famiglie e i giovani a uscire dai social e mettersi in gioco".

"Quando ho vinto la medaglia d'oro ai Mondiali, ho dedicato la vittoria alle Marche - ha aggiunto - Avevo parlato con i miei, visto i video di quanto era accaduto con l'alluvione e ne sono rimasta sconvolta. Mi sono sentita coinvolta in prima persona ed ho deciso di dedicare la vittoria alla mia terra".

(ANSA).