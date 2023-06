Parigi 2024: Bach, su atleti russi anche G7 su nostre posizioni

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Siamo uniti nell'interesse degli atleti. Danno vita ai nostri valori". All'apertura della 140/a sessione del Cio, il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach ha fornito un aggiornamento ai membri del Cio sull'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina con il sostegno della Bielorussia e le sue conseguenze per il movimento olimpico. "La nostra indignazione per questa guerra brutale, la nostra compassione per la sofferenza umana e la nostra solidarietà con la comunità olimpica ucraina rimangono più forti che mai".

Bach ha poi evidenziato l'importante ruolo che lo sport può svolgere nel contribuire alla pace e all'unità ed ha nuovamente accolto con favore "la posizione del G7 e l'allineamento di questa posizione con l'approccio del Cio", che punta ad ammettere ai Giochi di Parigi 2024 gli atleti russi e bielorussi, neutrali e senza bandiera. Bach ha citato il passaggio della dichiarazione finale del recente vertice G7 di Hiroshima: "Nel pieno rispetto dell'autonomia delle organizzazioni sportive, ci concentriamo sullo sport come leale competizione, nonché sul garantire che gli atleti russi e bielorussi in alcun modo possano apparire come rappresentanti dei loro stati". Si tratta, ha aggiunto Bach, "esattamente della nostrra posizione: ho ringraziato i leader del G/U per il loro grande sostegno".

"Abbiamo quindi una solida base per proteggere l'atleta - ha aggiunto Bach -. Abbiamo una solida base per la nostra missione di unire il mondo intero in una competizione pacifica. Abbiamo una forte base di sostegno per la nostra unità. Fin dal primo momento siamo - e saremo - in questo insieme. Siamo uniti nell'interesse dell'atleta. Gli atleti danno vita ai nostri valori", ha concluso il presidente del Cio (ANSA).