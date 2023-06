"La pista di Pietro"a Barletta, a 10 anni dalla scomparsa Mennea

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Pronta al via "La pista di Pietro".

Sabato 24 giugno verrà inaugurata a Barletta l'opera dedicata a Pietro Mennea, la cui pavimentazione, 6 corsie da 60 metri, nasce dal riciclo di materiale sportivo e scarpe da lavoro a fine vita e si trova nell'area esterna della scuola elementare Giovanni Modugno.

Un'iniziativa a più mani, frutto dell'incontro di diverse realtà imprenditoriali e associative, Base Protection, Associazione Gogreen, Comune di Barletta, con il sindaco Cosimo Cannito, la Fondazione Pietro Mennea onlus, I.P.Archimede di Barletta e ESO Recycling.

Realtà accomunate dal desiderio di ricordare e celebrare nella città dove è nato Pietro Mennea, per far continuare a vivere le sue gesta nel cuore dei giovani atleti che correranno su quella superficie, nata da un processo di riciclo ed economia circolare. (ANSA).