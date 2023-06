L'Italvolley con l'Iran, De Giorgi 'Nations League è importante'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sarà l'Iran la prima avversaria dell'Italia di Ferdinando De Giorgi in Olanda per la seconda settimana della l Nations League, che vede al momento gli azzurri in nona posizione, alla ricerca di punti per salire in classifica in ottica Final8 (a Danzica dal 19 al 23 luglio). A far parte della trasferta di Rotterdam un gruppo rinnovato con soli quattro reduci rispetto alla week 1 giocata in Canada. Tra i dieci 'nuovi', Caneschi e Magalini sono all'esordio in Volleyball Nations League, mentre gli altri tornano in campo dopo il trionfo mondiale dello scorso anno.

Con l'Iran l'Italia ha giocato 25 volte, vincendo 17 gare, attualmente in undicesima posizione con quattro punti. "Oltre a quattro già presenti in Canada, rientrano otto giocatori del gruppo storico di questa squadra - le parole del ct azzurro Ferdinando De Giorgi -, a loro si aggiungono due esordienti, sempre nell'idea di un gruppo allargato con opportunità per tutti ma è importante per i rientranti iniziare a giocare partite che contano. Sarà una settimana importante per il livello del gioco ma anche in ottica qualificazione alle Final8.

Ogni partita ha una sua storia, bisogna prepararla bene. L'Iran è una squadra caratteriale, giocano sempre con grande agonismo, con un paio di giocatori veramente forti come Amin e Mousavi. Ci tengo a sottolineare che questa è intesa come un'unica nazionale dal gruppo allargato. Chi non ha preso parte alla trasferta in Olanda è al lavoro a Cavalese, sarà così fino alle Finali, continueremo a lavorare come se fossimo un unico gruppo".

