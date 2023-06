L'esordio di re Carlo III ad Ascot per l'ultima volta di Dettori

(ANSA) - LONDRA, 20 GIU - La solita cornice di cappellini colorati, look stravaganti ed eccentricità caratterizza la prima giornata di Ascot, tradizionale concorso ippico per reali e celebrità: la prima edizione dopo la morte della regina Elisabetta, famosa per la sua passione infinita per i purosangue e le corse dei cavalli, coincide con l'ultima partecipazione di Frank Dettori, leggendario fantino italiano che a 52 anni ha annunciato il ritiro a fine anno.

Ad inaugurare la quattro giorni di gare, accompagnato dalla regina Camilla, è stato re Carlo III, al suo debutto ufficiale da nuovo monarca in quello che viene considerato l'appuntamento più glamour dell'aristocrazia britannica. Una presenza giustificata dall'omaggio che Ascot ha voluto tributare alla sovrana scomparsa, alla quale è stata dedicata non solo una delle competizioni in programma, ma anche un'ampia mostra fotografica che ripercorre le 24 vittorie collezionate dai cavalli della regina defunta nel corso dei suoi 70 anni di regno.

Decisamente più tiepida - raccontano gli esperti reali - la passione per l'ippica di re Carlo III, spettatore comunque dell'ultima esibizione di Dettori, 78 volte vincitore ad Ascot, dove ha compiuto una delle imprese più strepitose della sua carriera, vincendo in una sola giornata, nel 1996, tutte sette le gare a cui aveva preso parte. (ANSA).