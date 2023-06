Giochi Europei, a Cracovia al via la terza edizione

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - I Giochi Europei 2023 sono stati ufficialmente aperti con la conferenza di presentazione tenutasi a Cracovia, la città dove si disputeranno gran parte delle gare previste nella rassegna polacca. Da domani, 21 giugno (giorno della cerimonia di apertura) fino al 2 luglio, circa 7mila atleti provenienti da 48 Nazioni diverse gareggeranno in 28 discipline, tra cui il padel, al suo esordio in una competizione 'a cinque cerchi'. L'Italia si presenta con 331 elementi, di cui 46 dall'atletica (presente in extremis anche Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto).

Il presidente della Commissione del Comitato Olimpico Europeo, Hasan Arat, ha sottolineato che la terza edizione dei Giochi Europei è "il più grande evento sportivo che si svolge in Europa dopo Londra 2012. Molte gare consentiranno di qualificarsi alla prossima olimpiade. I migliori atleti europei sono qui e ciò ci rende fieri".

L'Italia proverà a migliorare il quarto posto nel medagliere di Minsk 2019 (41 medaglie), dato anche che sono escluse dalla competizione Russia e Bielorussia (rispettivamente prima e seconda nel medagliere quattro anni fa). Il Ministro dello sport polacco, Kamil Bortniczuk, ha ribadito come sia "un privilegio ospitare i Giochi qui a Cracovia e in tutta la regione. Abbiamo accolto i migranti dall'Ucraina con una drammatica ondata senza precedenti a causa della guerra. Sembrava dovessimo scegliere se accogliere queste persone oppure dedicarci all'organizzazione dei Giochi Europei: tuttavia, siamo riusciti a portare a termine entrambe le missioni". (ANSA).