Ryder Cup -100: Chimenti, sarà edizione più importante di sempre

"Io non ho dubbi che sarà l'edizione più importante di sempre, perchè ha un palcoscenico come Roma.

Ha vinto l'Italia, ma in realtà ha vinto Roma, perchè grazie a questa proposta si siamo riusciti a convincere". Lo ha detto il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, in un Forum ANSA a poco più di 100 giorni dal via della Ryder Cup, la più importante manifestazione internazionale di golf, in programma al Marco Simone golf e country club di Guidonia dal 29 settembre all'1 ottobre.

L'assegnazione all'Italia, avvenuta nel 2015, è stata motivo di delusione per tanti fuori dall'Italia e mi permetto di dire che è stata anche un successo personale, perchè pochi anche da noi credevano possibile tale traguardo", ha proseguito Chimenti.

