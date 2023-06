Malagò, 'il Premio Fair Play Menarini un asset dello sport'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Premio Internazionale Fair Play Menarini giunge alla sua XXVII edizione e questa mattina sono stati svelati al Salone d'Onore del Coni i vincitori, arricchiti da quest'anno dalla categoria 'Giovani'. "Questo premio sta diventando un asset del grande mondo dello sport. Mi ricordo perfettamente quando è cominciata questa avventura, l'ho vista crescere ed è diventata un gigante", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagó nella conferenza stampa di presentazione dell'evento alla presenza anche di Cosimo Guccione, assessore sport e politiche giovanili del Comune di Firenze, Anna Ravoni, Sindaca di Fiesole, e ai tre membri del board della Fondazione Fair Play Menarini Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano. Appuntamento dunque dal 3 al 5 luglio tra Firenze e Fiesole con i riconoscimenti ai premiati che verranno consegnati il 5 alla presenza del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. Da Javier Zanetti a Larissa Iapichino, passando per Marcelo Bielsa, Elisa Di Francisca, Massimiliano Rosolino, Deborah Compagnoni, Lisa Vittozzi e tanti altri campioni che saranno premiati nella suggestiva location del Teatro Romano di Fiesole. (ANSA).