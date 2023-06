Chimenti, la Ryder Cup sarà spettacolo unico con grandi ricadute

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "L'evento sarà uno spettacolo non solo per l'enorme afflusso di persone ma anche per quello che ha portato e porterà in termini di benefici per Roma. Ci sono stati interventi sulla viabilità nella zona del Golf Club Marco Simone, che lo ospita, quindi ne trarranno vantaggi tutti e lungo termine, a parte la ricaduta in termini di ulteriore visibilità per l'area romana e l'Italia". Così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, in un Forum all'ANSA.

"La Ryder non si ferma nel 2023, ma abbiamo impegni fino al 2027 - ha proseguito Chimenti -, quindi resterà un'eredità importante e di cui va tenuto conto. Il Marco Simone diverrà un museo golfistico e l'Italia sarà une meta di turisti di tutto il mondo". (ANSA).