Chimenti "italiani in crescita, spero almeno uno in Ryder"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il golf italiano è in crescita, ha ottimi giocatori e spero davvero che nella squadra Europa alla Ryder Cup ci sia un nostro rappresentante. Francesco Molinari ha avuto un momento di flessione ma resta un campione e spero che possa avere una wild card per partecipare, sarebbe fondamentale". Lo ha detto il presidente di Federgolf, Franco Chimenti, al Forum ANSA.

"Mi piace ricordare che in questo mese abbiamo avuto tre primi posti e un secondo nel Challenge Tour con dei giovani che stanno ottenendo risultati eccezionali - ha aggiunto Chimenti -.

Molinari presto tornerà a giocare in Europa ma abbiamo altri, come Guido Migliozzi, che possono sperare nella Ryder". "Il movimento conta attualmente in circa 100mila tesserati, ma non ho dubbi che dopo la Ryder ci sarà un'impennata - ha detto ancora il n.1 del golf italiano -. Puntiamo poi molto sulla crescita del golf femminile e voglio sottolineare che abbiamo avuto di recente un consistente aumento di tesserate nell'under 18 femminile. Il golf nel mondo ha un seguito paragonabile al calcio. E' uno sport che appassiona, in maniera incontrovertibile e lo vedremo anche da noi". (ANSA).