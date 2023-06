Scalise vince in Repubblica Ceca, è 'Italian' Challenge

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ancora una vittoria, la terza nelle ultime quattro gare, per gli azzurri sul Challenge Tour di golf.

A firmare l'impresa e a festeggiare il primo successo in carriera sul secondo circuito europeo maschile, stavolta è Lorenzo Scalise che, in Repubblica Ceca, ha dominato il Kaskáda Golf Challenge. A Brno, il 27enne di Vimercate si è imposto con un totale di 272 (64 68 70 70, -12), superando di tre colpi lo spagnolo Manuel Elvira, secondo con 275 (-9).

Dopo gli exploit di Matteo Manassero e Andrea Pavan rispettivamente in Danimarca e in Repubblica Ceca, e il secondo posto di Filippo Celli (al termine di una gara che si è conclusa solo al play-off e che lo aveva visto a lungo in testa) in Spagna, il tris adesso è servito. E quando mancano 103 giorni dal via della Ryder Cup di Roma, l'Italgolf può festeggiare un'altra vittoria sul Challenge Tour. (ANSA).