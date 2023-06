Giro Slovenia: Zana vola in una scarpata, si rialza ed è secondo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - A soli due giorni la tragica caduta di Gino Mader, ancora un volo da brividi nel ciclismo, ma per fortuna questa volta è finita bene. E' successo durante gli ultimi chilometri della tappa di oggi del Giro di Slovenia, e protagonista è stato il campione d'Italia Filippo Zana. Lo stesso Zana era in fuga da solo e nella discesa dal Kolovrat, la montagna che sovrasta Caporetto, e andando verso il traguardo ha sbagliato l'impostazione della curva ed è uscito di strada volando in una scarpata con tanto di 'capriola'. Per fortuna si è ripreso quasi subito, e ha ripreso a pedalare anche se a quel punto aveva perso il primato e a quel punto ha protetto l'azione del compagno di squadra Jesus David Pena, colombiano che è andato a vincere la tappa, con Zana al secondo posto.

Così, nonostante la bruttissima caduta, il campione italiano è stato bravo a limitare i danni e, grazie agli abbuoni al traguardo, ha superato Diego Ulissi diventando il nuovo leader del Giro di Slovenia con un secondo sul toscano e 6 su Lorenzo Fortunato.

A fine tappa Zana ha accennato alla sua caduta, spiegando che "è stato un mio errore, perché mi sono fidato del computerino della bici. In quel momento il gps di bordo non si aggiornava.

Ho fatto prendere un bello spavento a tutti, per fortuna ho solo una caviglia dolorante". Poi sulla tappa: " sono felice che Pena abbia vinto oggi, dando così la giusta ricompensa al lavoro fatto dal team in questi giorni. Io voglio dedicare il successo della squadra a Gino Mader. È un momento molto triste per il ciclismo, siamo tutti tristi e non è facile correre in questi giorni. Tutti i nostri pensieri sono per lui in ogni momento".

(ANSA).