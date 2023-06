Atletica: super Fabbri a Pergine, cinque lanci oltre i 21 metri

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Un Leonardo Fabbri così non si era mai visto. Al Meeting di Pergine (Trento) il pesista azzurro si regala una serata straordinaria, firmando la seconda prestazione in carriera con 21,81 e la propria miglior serie di sempre: 21,24 - 21,58 - 21,81 - 21,43 - 21,64 - X, cinque lanci ben oltre i ventuno metri che ne confermano il momento di grande forma. Soltanto agli Assoluti di Padova di tre anni fa, quando scagliò il peso alle soglie dei ventidue metri (21,99), aveva lanciato più lontano di quanto fatto a Pergine. Un risultato che attualmente gli vale il primo posto delle liste europee stagionali all'aperto (ottavo al mondo). Nel meeting che torna dopo undici anni in Alta Valsugana il secondo posto è per il norvegese Marcus Thomsen (20,70), terzo il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,55. Prosegue dunque il periodo d'oro del 26enne fiorentino dell'Aeronautica, vincitore del Golden Gala Pietro Mennea sulla pedana di casa dello stadio Ridolfi (21,73) e poi capitano dell'Atletica Firenze Marathon a Palermo in occasione del primo storico scudetto della sua società d'origine (21,46). "C'è qualcosa di grosso che sta arrivando e non vedo l'ora di festeggiarlo - ammette Fabbri, alludendo alla misura che cerca ormai da tempo - Finalmente sto molto bene e quando riesco a esprimermi al meglio i risultati arrivano. Una serie così è pazzesca, non me l'aspettavo e non mi era mai capitato di fare il lancio peggiore a 21,24. Momenti così te li godi il doppio. Ma dopo la doccia penserò già alle prossime gare: il 27 giugno a Ostrava nel Continental Tour e poi il 30 giugno a Losanna in Diamond League. Sono felice che insieme a Zane (Weir, ndr) stiamo riuscendo a riportare entusiasmo intorno al getto del peso, un settore che è stato in ombra per tanto tempo. È un motivo d'orgoglio enorme". (ANSA).