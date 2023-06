Ferrari celebra la vittoria di Le Mans con la parata a Maranello

(ANSA) - MODENA, 16 GIU - Martedì 20 giugno Ferrari celebrerà la vittoria alla 24 Ore di Le Mans con una sfilata in parata per le strade di Maranello. Come annuncia il Cavallino, infatti, "Ferrari si prepara a celebrare la vittoria alla 24 Ore di Le Mans insieme ai meccanici, ai tecnici e agli ingegneri che hanno contribuito a questo storico risultato, ai dipendenti e alla comunità locale.

I piloti di Ferrari - AF Corse, reduci da un'edizione del centenario che ha visto il Cavallino Rampante tornare in cima al podio dopo 50 anni di assenza dalla celebre gara di durata, incontreranno i componenti del team e i colleghi per poi sfilare in parata per le strade di Maranello. La celebrazione prenderà il via nella sede dall'azienda, da dove i vincitori del quarto round del Fia Wec 2023 con la 499P numero 51 - Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi - e i compagni della vettura numero 50 - Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen - partiranno per attraversare le vie della città".

"Nel pomeriggio - aggiunge Ferrari - verrà allestita per i dipendenti, ai quali il presidente John Elkann ha voluto dedicare la vittoria, un'esposizione del trofeo del centenario di Le Mans e della Hypercar vincitrice: un manifesto dell'impegno di Ferrari nel mondo delle gare di durata, della voglia di affrontare sfide sempre più ambiziose e della determinazione a vincere. Per le persone Ferrari e per il territorio sarà un'esperienza unica per ammirare le due vetture da competizione e celebrare insieme alla squadra un traguardo che rimarrà nella storia del motorsport". (ANSA).