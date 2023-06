'Minibasket in piazza', 47 squadre in campo per la 31/a edizione

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - Tanta voglia di divertirsi, fare amicizia e, chissà, diventare campioni sui parquet nazionali e internazionali. Con questo spirito, 47 squadre, in rappresentanza di quattro Continenti, per un totale di circa 750 giovanissimi atleti animeranno la 31/a edizione del trofeo internazionale ''Minibasket in piazza'' in programma dal 18 al 24 giugno a Matera, Nova Siri (Matera), Santeramo in Colle, Corato e Bitritto, in provincia di Bari.

La manifestazione, organizzata dalla Pielle Basket Matera, con il sostegno di sponsor ed enti locali, ha nel coinvolgimento anche delle famiglie uno dei suoi punti di forza, con l'ospitalità offerta a gran parte dei minicestisti. La finale è prevista in piazza Vittorio Veneto a Matera, sotto le luminarie della festa patronale per Maria Santissima della Bruna (il 2 luglio). Lo scorso anno si impose la Bees Pesaro, vincitrice di sei edizioni del torneo.

Tra le squadre partecipanti, oltre a quelle italiane, figurano i ragazzi di Benin City (Nigeria), Lagos (Nigeria), Praga (Repubblica Ceca), di Sarajevo (Bosnia), di Moraca e Koto (Montenegro) di Toronto (Canada), di Tebessa (Algeria), Beirut (Libano), Benghazi (Libia), Kaunas (Lituania). Particolare la partecipazione della squadra di Amman (Giordania) che ospita anche piccoli cestisti della Palestina, mentre sono venuti meno, per motivi procedurali, i ragazzi di Kirkuk (Iraq). Lo svolgimento del trofeo sarà - hanno ricordato gli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione - "all'insegna della sostenibilità, con l'abolizione dell' uso della plastica".

