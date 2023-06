Lo sfogo di Jacobs, 'ferito da critiche ma rinascerò'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dopo l'ennesimo forfait, Marcell Jacobs affida ad un lungo post sul suo profilo Instagram le sue parole spiegando sensazioni e anche amarezze ma sottolineando la volontà di tornare a riprendersi la scena. "In un attimo tutti i risultati raggiunti sembrava non valessero più niente -scrive - E mi dispiace molto, perché sarebbe bello se in momenti così complicati potessi essere sostenuto". Jacobs spiega di essere tornato in pista "nonostante sapessi di non essere in alcun modo pronto" e poi promette: "Ho tante paure, ma sono consapevole di tutte quelle che ho affrontato e superato. E rinascerò ancora".

(ANSA).