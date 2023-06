Malagò, 'Ryder Cup dimostra credibilità dell'Italia all'estero'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "L'Italia è un brutto cliente per aggiudicarsi un evento sportivo se c'è un dossier costruito bene. Con la Ryder Cup il nostro paese dimostra di avere altissima credibilità fuori dai confini nazionali". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, al termine della Giunta.

"La motivazione per cui riusciamo a vincere queste gare è il Coni, che gode di grande prestigio all'estero. Abbiamo un calendario fitto: il mondiale di scherma, poi la Ryder, l'anno prossimo gli europei di atletica. Una lunga volata fino a Milano-Cortina e quattro mesi dopo i Giochi del Mediterraneo a Taranto", ha aggiunto. "Non sono preoccupato dell'organizzazione sportiva ma delle infrastrutturazione annesse alla manifestazione", ha proseguito riferendosi in particolare all'ultimo tratto della Tiburtina, zona di transito per raggiungere a Roma il 'Golf Marco Simone', sede della Ryder Cup.

"Ci hanno detto che sarà completata in tempo", ha detto Malagò che domani sarà nel capoluogo lombardo anche per il CdA di Milano-Cortina. "Domani ci sarà il primo incontro con l'assemblea dei soci, ovvero tutti gli enti locali con il rappresentate del Governo, il ministro Abodi. Mentre il 3 luglio ci sarà cabina di regia che sarà un punto di chiusura di tutta una serie di elementi che riguardano i organizzazione dei Giochi". (ANSA).