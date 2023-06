Giochi Europei: a Cracovia Giuffrida e Nespoli portabandiera

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Saranno Odette Giuffrida, judoka due volte medaglia olimpica, e Mauro Nespoli, campione olimpico nel tiro con l'arco, i portabandiera azzurri dei Giochi Europei di Cracovia, in programma dal 21 giugno al 2 luglio prossimo. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta Coni. Coinvolti 26 sport diversi per 29 discipline (19 delle quali olimpiche), in 26 delle quali sarà presente l'Italia. Le competizioni che valgono come gare di qualificazione olimpica e campionato Europeo saranno 12., In tutto si svolgeranno 253 eventi a medaglia con la partecipazione di 7.300 atleti, L'Italia si presenterà con una delegazione di 331 azzurri (166 donne e 165 uomini). Il numero più nutrito lo fornirà l'atletica con 46 azzurri in gara. (ANSA).