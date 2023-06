Ciclismo: Giro Svizzera, a Skjelmose terza tappa e primato

(ANSA) - LOSANNA, 13 GIU - il danese Mattias Skjelmose ha vinto la terza tappa del giro della Svizzera, da Tafers a Villars-sur-Ollon lungo 144 km, e ha detronizzato lo svizzero Stefan Küng dalla vetta della classifica generale. Sulla strada bagnata dalla pioggia, il 22enne ex pugile della Trek-Segafredo è riuscito a contrastare l'attacco del campione del mondo Remco Evenepoel nell'ultima salita, a 6 chilometri dal traguardo, e poi ha staccato il belga imponendosi davanti all'austriaco Felix Gall (AG2R), secondo a 3 secondi, e allo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), terzo a 12 secondi.

"Evenepoel andava molto veloce, ma alla fine è stato Gall a preoccuparmi per la facilità della sua pedalata", ha detto Skjelmose, che ora dovrà difendere il primato sulle montagne delle prossime tappe, in particolare quella di giovedì che prevede tre grandi passi e 4.700 m di dislivello.

In classifica generale Skjelmose, vincitore del Giro del Lussemburgo 2022, al quinto successo in carriera, si prende la maglia gialla con 17 secondi di vantaggio su Evenepoel. Male oggi l'altro belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), che retrocede dal terzo al 53/o posto in classifica generale, a 10'01" da Skjelmose. (ANSA).