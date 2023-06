Atletica: Jacobs salta gli Europei a squadre

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs, in accordo con la direzione tecnica delle squadre nazionali azzurre, non prenderà parte alle gare degli 'European Games', o Europei a squadre, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow, in Polonia.

Lo fa sapere la Fidal con un comunicato in cui viene precisato che "all'atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell'emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra". "Situazione determinata - riferisce la nota della federazione - molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme". Così "in continuità con il percorso terapeutico già intrapreso, e al fine di consentire un pieno recupero dell'atleta in coincidenza con la fase più importante della stagione, prevista per la seconda metà di agosto, quando si svolgeranno i Campionati del Mondo di Budapest, lo staff sanitario azzurro ritiene che sussista la necessità di impiegare ulteriore tempo per le cure e l'allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema".

"La conferma avverrà in esito ad una valutazione del quadro clinico, da test di forza muscolare specifica e una neuro risonanza magnetica", conclude la nota.

Jacobs era tornato alle gare venerdì scorso nel meeting della Diamond League a Parigi, chiudendo al settimo posto nella gara dei 100 metri vinta dall'americano Noah Lyles. (ANSA).