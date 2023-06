Atletica, autopsia: Bowie deceduta per complicanze gravidanza

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 13 GIU - La velocista americana Tori Bowie, vicecampionessa olimpica nei 100 metri nel 2016 e campionessa del mondo nel 2017, è deceduta per complicazioni legate alla gravidanza, secondo il rapporto dell'autopsia diffuso da diversi media americani.

L'atleta 32enne era stata trovata morta a inizio maggio nella sua casa di Orange County, in Florida, da una squadra dello sceriffo inviata sul posto dai suoi parenti preoccupati per l'impossibilità di raggiungerla. L'autopsia ha rivelato che Tori era incinta di otto mesi ed era entrata in travaglio al momento della sua morte. Potrebbe aver ceduto a complicazioni legate alla sua gravidanza inclusa l'eclampsia che si traduce in convulsioni potenzialmente fatali associate all'ipertensione, secondo l'autopsia.

La notizia dell'improvvisa scomparsa della giovane campionessa aveva suscitato grande emozione nel mondo dell'atletica. (ANSA).