Berlusconi: Cozzoli, ci lascia un campionissimo dello sport

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Creatività, innovazione, passione. E la forza di ripartire daccapo. Silvio Berlusconi è stato veramente un grande uomo di sport. Un campionissimo. Dopo aver vinto tutti i maggiori trofei con il suo Milan aveva ricominciato dal basso con il Monza fino a raggiungere la serie A e a mantenerla". Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, dopo la morte di Berlusconi.

"La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel nostro mondo. E lo stesso nell'imprenditoria, nell'editoria, nella televisione e naturalmente nella politica italiana e internazionale dove è stato protagonista assoluto per 30 anni. Ha segnato un'epoca e lo ha fatto in molti campi - sottolinea Cozzoli -. E' stato un piacere e un onore confrontarmi direttamente con lui, negli ultimi mesi e anche negli ultimi giorni, sui tanti progetti di Sport e salute. I suoi consigli si sono rivelati, come sempre, molto utili. Da Sport e salute giunga la sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di grande tristezza". (ANSA).