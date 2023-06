Termina SportInTour a Pesaro, Lembo 'format funziona bene'

(ANSA) - PESARO, 11 GIU - Cala il sipario sullo SportInTour 2023. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione e organizzata dall'Us Acli, si è chiusa questa mattina con le premiazioni delle finali nazionali dell'ente di promozione sportiva. Premiati quasi 2mila ragazzi tra kung fu, taekwondo, krav maga, pallavolo e nuoto e a consegnare loro a Pesaro coppe, medaglie e attestati di partecipazione sono stati il presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo, il vice presidente vicario nazionale Us Acli, Tonino Meola, e il vice presidente Us Acli, Luca Serangeli. "Vorrei ringraziare, prima di tutto, la città di Pesaro e le sue istituzioni, in particolare il Sindaco Ricci e l'assessora Della Dora - ha detto Lembo nel chiudere la manifestazione - Le parole del primo cittadino di questi giorni, invitandoci a tornare a Pesaro, non possono che farci piacere e lusingarci. Sono anche la testimonianza di un format che funziona e che non è solo un contenitore di buone prassi e valori, ma anche un format che oggi possiamo definire di sistema grazie all'intrecciarsi di eventi Acli e Us Acli sul territorio". E se il presidente Lembo ha definito più volte lo SportInTour 2023 "un successo" tra i motivi ci sono stati i numeri.

Nei due weekend a Pesaro (2-4 e 9-11 giugno), infatti, sono state più di 3500 le presenze complessive (atleti, staff, tecnici e dirigenti) portate sul territorio Le asd iscritte nei sei giorni sono state 230, provenienti da 16 regioni differenti equamente distribuite tra sud (5), centro (5) e nord Italia (6).

Oltre 10, invece, le discipline sportive con le quali gli atleti si sono sfidate, tra queste l'equitazione, pallavolo, calcio, kung fu, krav maga, taekwondo e nuoto. Momenti di sport abbinati comunque alla formazione come con il convegno del 3 giugno "La riforma dello sport" o con il racconto dei progetti Us Acli come "Mi.Gio.Act", "Sport For US", "Sport Point" e "Sportivi Sempre", tutti finanziati da Sport e Salute. (ANSA).