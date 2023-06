Ritmica: Assoluti, Raffaelli vince altri quattro titoli

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Si è conclusa anche la seconda giornata dei Campionati italiani assoluti di Ginnastica Ritmica, individuali e d'insieme. Al PalaGhiaccio di Folgaria en plein di Sofia Raffaeli (Gruppo Sportivo della Polizia di Stato). La campionessa del Mondo in carica e vice campionessa d'Europa ha completato la sua performance conquistando, dopo l'All around di ieri, i quattro titoli di specialità, cerchio, clavette, palla e nastri. Per l'azzurra di Chiaravalle quindi sono cinque ori in totale. (ANSA).