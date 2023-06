Canoa: Mondiali; discesa, tre argenti per le azzurre

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Si chiude con un bottino di tre medaglie d'argento l'avventura degli azzurri della canoa discesa ai Campionati del Mondo sprint disputati ad Augsburg, in Germania. Sull'Eiskanal l'Italia sale sul podio con Giulia Formenton nel K1, Cecilia Panato nel C1 e nel C2, in tandem con la sorella Alice, in un evento iridato che quest'anno ha assegnato soltanto le medaglie per la gara veloce, scorporando la classic race, su un canale molto difficile, impegnativo ma altamente spettacolare.

Al maschile Giacomo Bianchetti (CK Palazzolo) e Tommaso Mapelli (CUS Pavia) terminano rispettivamente al 9° (68.68) e all'11° (122.60) posto la finale del C1. Nel K1 invece il migliore azzurro è Francesco Ciotoli (CUS Pavia) con il 10° tempo in 62.55, seguito da Lorenzo Corti (CKC Rivabella), 12° in 63.12 e da Giacomo Abbiati (Canottieri Adda), a fondo classifica con il 15° crono (77.58). Due quinti posti nelle gare a squadre, K1 maschile (66.35) e C1 maschile (85.35), chiudono la spedizione azzurra sul canale di Augsburg. La canoa discesa tornerà in Italia, in Val di Sole, con Mezzana che dal 15 al 17 giugno ospiterà le prime due tappe di Coppa del Mondo. (ANSA).