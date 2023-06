Atletica: Osakue migliora record disco, lancia a 64.57 metri

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Daisy Osakue ha stabilito il nuovo record italiano del lancio del disco, con la misura di 64 metri e 57 centimetri. L'exploit a Pietrasanta, nella finale bronzo degli assoluti di società. L'azzurra, durante la finale alle Olimpiadi di Tokyo, aveva già eguagliato il primato di 63,66 stabilito da Agnese Maffeis e rimasto inattaccabile per 25 anni: era infatti stato stabilito nel 1996. È un risultato di spessore internazionale, che vale lo standard per i prossimi Mondiali, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto, fissato a 64,20.

