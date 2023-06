Taekwondo, al Grand Prix Roma il giovane Foti vicino ai quarti

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Brividi intensi, ma ancora zero medaglie per l'Italia del taekwondo al Grand Prix di Roma.

L'appuntamento del Foro Italico non sta regalando podi alla squadra del dt Claudio Nolano, che però può ben sperare per il futuro, visti i grandi progressi messi in mostra oggi dal giovanissimo Giuseppe Foti. L'atleta classe 2003 nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, campione italiano 2022 nella categoria -58 kg, ha sfiorato i quarti di finale: vittorioso ai sedicesimi contro Issa Diakite (punteggio 9-5, 12-0), il siciliano si trovava ad affrontare agli ottavi di finale il due volte campione iridato Jun-Seo Bae. L'atleta sudcoreano, tuttavia, ha avuto pane per i suoi denti, riuscendo a sconfiggere Foti solamente al terzo parziale (13-1), dopo aver vinto il primo 6-0 e pareggiato il secondo 8-8. "Giuseppe è un ragazzo giovane che vive 'nell'ombra' di Vito Dell'Aquila, campione del mondo e olimpico - racconta il dt Nolano - Sono contento di quanto Foti ha dimostrato oggi, è un ottimo punto di partenza. L'Italia sta mirando a un futuro anche più lontano di Parigi 2024, quindi giovani di talento come Foti e Teo Delvecchio hanno le carte per puntarci".

Nelle donne, la -67 kg Natalia D'Angelo parte bene, piegando ai sedicesimi di finale la cilena Claudia Gallardo: due round a zero, entrambi conquistati di misura (2-0 e 3-1). Agli ottavi, però, Aleksandra Perisic ha la meglio sull'azzurra (3-1, 3-0).

Maristella Smiraglia, l'anno scorso medaglia di bronzo al Foro Italico nei +67 kg, interrompe il suo cammino dopo appena un match: troppo ampio il divario contro la campionessa del mondo Sude Yaren Uzunçavdar. La turca non perdona, e in due riprese (8-1 la prima, 9-4 la seconda) elimina la foggiana. Niente da fare per Alessandra Ilic (anche lei categoria +67 kg), fuori sempre ai sedicesimi contro la cinese Zeqi Zhou (0-14, 9-13).

L'atmosfera festosa del Pietrangeli, pieno di tifosi, non ha lasciato indifferente il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha lodato su Twitter la "meravigliosa scenografia del World Taekwondo Grand Prix Roma". Ben 1800 bambini dai 6 ai 12 anni (record assoluto) sono venuti da tutta Italia per partecipare a "Kim&Liu - Crescere insieme", iniziativa sostenuta da Sport e Salute .