Auto: Civm, attesa per i verdetti della 72/a Trento-Bondone

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La 72^ Trento - Bondone è entrata nel vivo ed i motori si sono accesi sui 17,3 Km della gara organizzata dalla Scuderia Trentina, che emetterà i verdetti definitivi domani, domenica 11 giugno con start alle 10. I 240 concorrenti ammessi al via del quinto appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità Trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord e Campionato Europeo Auto Storiche, hanno disputato oggi le due salite di ricognizione del tracciato al volante delle auto da gara, sotto un cielo coperto ma con fondo asciutto.

Simone Faggioli ha fatto registrare il miglior crono di giornata nella seconda salita in 9''22"70. Per il fiorentino della Best Lap, leader tricolore, si è trattato di registrare dati utili alle regolazioni da scegliere per la gara. Bene in vista anche Diego Degasperi su Osella FA 30, primo dei padroni di casa, sebbene con tempi indicativi, si candida tra i primi attori della competizione più lunga, dove si è portato bene sotto i riflettori anche il lucano Achille Lombardi sulla versione turbo della Osella, dove sarà importante la scelta della migliore mescola di gomme. Stessa vettura, ma modello in via di sviluppo quella usata dal leader dell'Europeo Montagna Christian Merli, l'alfiere Vimotorsport per cui si è presentata l'ottima occasione di essere alla gara di casa sulla biposto da testare.

Ricognizioni proficue anche per il siciliano Franco Caruso, consapevole delle insidie che può nascondere il tracciato trentino, senza riferimenti precisi. Qualche difficoltà ai freni sul finale per il veneto Federico Liber sulla Wolf Mygale.

Soddisfatto delle due manche di prove anche un altro pilota di casa come Thomas Pedrini che ha trovato una buona intesa con l'Osella PA 30. (ANSA).