SportInTour: torna il padel integrato, inclusione in primo piano

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Questa sera alle 21 in Piazza della Libertà a Pesaro l'accensione del braciere Us Acli con la sfilata delle delegazioni che daranno il via ufficiale al secondo weekend dello SportInTour, giunto alla sua XI edizione.

Sul palco davanti la "Palla" la presidenza Us Acli, guidata dal presidente nazionale, Damiano Lembo, e poi le istituzioni. Su tutti il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Le attività, però, sono comunque già cominciate: gare di qualificazione di kung fu, taekwondo, krav maga, pallavolo e nuoto. Una festa di colori, sport e sorrisi dei ragazzi che si sono dati battaglia sotto rete e tra tappetini e vasche. Per domani, invece, in programma l'amichevole tra l'Us Acli e la Nazionale Italiana Parlamentari con la partecipazione, tra i tanti, del presidente della squadra, Gioacchino Alfano, e poi Jacopo Morrone, Remo De Bellis e Luca Lotti. Non solo calcio, però, perché al centro sportivo Smash a essere protagonista saranno vetri, palline e racchette con il torneo di padel integrato, promosso all'interno del progetto "Sport For-Us", finanziato da Sport e Salute.

All'evento prenderà parte anche l'atleta paralimpico di atletica leggera, Alessandro Ossola. "Puntare sul padel integrato è importante perché porta valore e inclusione. Permette di giocare con chiunque, aggiungendo una semplice regola: basta concedere un rimbalzo in più a chi ha una difficoltà motoria - ha spiegato Ossola - Per questo punto sull'Inclusive Padel Tour, un progetto che a luglio farà tappa a Madrid e a Dubai a dicembre e che crescerà ancora perché porta qualcosa di positivo nel panorama sportivo italiano". (ANSA).